Polícia Civil prende dois investigados por receptação qualificada de celulares furtados

Uma ação conjunta da Delegacia de Turismo (Detur), com apoio da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol), resultou na prisão em flagrante de dois homens investigados pelo crime de receptação qualificada de aparelhos celulares furtados e roubados. A ação divulgada nesta quarta-feira, 09, aconteceu na região central de Aracaju e integra o trabalho contínuo da Polícia Civil no combate à cadeia criminosa relacionada aos crimes patrimoniais.

As investigações tiveram início a partir do monitoramento realizado pela Dipol em redes sociais, marketplaces e sites de classificados, com o objetivo de identificar anúncios e ofertas de aparelhos celulares com registros de furto ou roubo. Os investigadores identificaram o anúncio de um iPhone em um site de classificados.

O responsável pela oferta já era conhecido das equipes policiais por atuar no comércio informal de celulares e por possuir histórico de envolvimento em ocorrências relacionadas à receptação. A Detur realizou diligências e localizou o investigado. Durante a abordagem, os policiais encontraram com ele o aparelho anunciado.

Após a consulta, foi constatado que o celular havia sido furtado apenas três dias antes, no município de Girau do Ponciano, em Alagoas. Questionado pelos policiais, o investigado afirmou que o aparelho pertencia a outro comerciante de celulares e que estaria realizando a revenda mediante o recebimento de uma comissão.

Na sequência, as equipes policiais localizaram o segundo comerciante no Mercado Albano Franco. Durante a abordagem, ele confessou a prática criminosa, mas não informou a origem do aparelho furtado. Diante da situação de flagrante, os dois investigados e o celular recuperado foram encaminhados à Detur, onde foi formalizado a prisão em flagrante.

Na unidade policial, foi constatado que um dos presos, com de 26 anos de idade, tem mais de 20 boletins de ocorrência contra ele, além de oito ações penais relacionadas à prática de crimes de receptação qualificada. O segundo flagranteado tem 31 anos, responde a mais de 15 boletins de ocorrência e a dez ações penais também relacionadas ao mesmo crime.

Segundo a delegada Gisele Martins, da Detur, a atuação contra os receptadores é fundamental para interromper o ciclo criminoso relacionado aos furtos e roubos de celulares. “Sem os receptadores que praticam o comércio ilegal desses produtos, com certeza os crimes de roubo e furto terão uma incidência bem menor, porque os receptadores retroalimentam esse sistema criminoso”, destacou.

A delegada também ressaltou que o combate à receptação qualificada integra uma atuação contínua da Polícia Civil de Sergipe. “O combate ao crime de receptação qualificada é uma política de segurança pública que está sendo realizada de forma contínua. Estamos atuando com base na tolerância zero e, por isso, acreditamos que essas duas prisões foram importantíssimas”, afirmou.

Os dois presos foram autuados pelo crime de receptação qualificada, modalidade caracterizada quando a receptação ocorre no exercício de atividade comercial ou industrial. A legislação prevê pena de três a oito anos de reclusão, além de multa.

Fonte: SSP/SE