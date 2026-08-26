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Polícia Civil prende duas mulheres por tráfico de drogas em Poço Verde

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A Polícia Civil de Sergipe, por meio da Delegacia de Poço Verde, prendeu em flagrante, na última terça-feira, 25, duas mulheres suspeitas de tráfico de drogas e associação criminosa. A ação ocorreu na zona urbana do município e contou com o apoio de policiais do 11º Batalhão de Polícia Militar.

A prisão ocorreu no curso de uma investigação mais ampla sobre o tráfico de drogas na região. Segundo a apuração, há cerca de dois meses, uma prisão relacionada ao tráfico contribuiu para a identificação de outras pessoas possivelmente envolvidas na atividade criminosa. Desde então, as equipes vêm realizando diligências para levantar informações sobre a atuação do grupo.

Durante a ação da terça-feira, os policiais apreenderam substâncias análogas a cocaína, maconha e crack, que estavam embaladas e prontas para comercialização. Também foram apreendidos aparelhos celulares, que serão analisados e poderão contribuir para a identificação de outras pessoas e para o esclarecimento de possíveis ramificações do tráfico investigado.

As duas suspeitas foram conduzidas à Delegacia de Poço Verde, onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante (APF). Elas deverão passar por audiência de custódia nesta quarta-feira, em Aracaju.

As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos na atividade criminosa. Informações que possam contribuir com a apuração podem ser repassadas, de forma anônima, pelo Disque-Denúncia 181. O sigilo é garantido.

Fonte: SSP/SE

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