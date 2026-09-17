Polícia Civil prende dupla por tráfico de drogas e porte ilegal de munições em Poço Verde

A Polícia Civil de Sergipe, por meio da Delegacia de Poço Verde, prendeu em flagrante, na madrugada desta quinta-feira, 17, duas pessoas investigadas por envolvimento com o tráfico de drogas e porte ilegal de munições no município.

Durante a ocorrência, foram apreendidas porções de maconha, crack e cocaína, além de diversas munições encontradas em posse dos envolvidos.

Um dos presos já era investigado pela Polícia Civil há aproximadamente três meses. Conforme as informações levantadas durante a investigação, ele teria ligação com uma organização criminosa com atuação no estado da Bahia.

A prisão integra o trabalho investigativo desenvolvido pela Polícia Civil em Poço Verde, que permanece em andamento para o esclarecimento de outros fatos relacionados à atuação do grupo.

Informações que possam contribuir com investigações podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181. O sigilo é garantido.

Fonte: SSP/SE