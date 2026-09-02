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Polícia Civil prende em flagrante homem por descumprimento de medida protetiva

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A Polícia Civil de Sergipe, por meio da Delegacia de Poço Redondo, prendeu em flagrante, na última terça-feira, 01, um homem por descumprimento de medidas protetivas de urgência determinadas em favor da ex-companheira, no contexto de violência doméstica.

O suspeito foi localizado na zona rural de Poço Redondo durante diligências realizadas pela equipe policial. As medidas protetivas haviam sido estabelecidas anteriormente para resguardar a ex-companheira do investigado.

Além do descumprimento das determinações judiciais, o homem havia sido indiciado recentemente por maus-tratos contra uma criança, filho dele com a mulher protegida pelas medidas.

Após a prisão, o investigado foi encaminhado para audiência de custódia e permanece à disposição do Poder Judiciário para as providências cabíveis.

Fonte: SSP/SE

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