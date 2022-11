Polícia Civil prende em flagrante suspeito da prática de roubo em Lagarto

Equipes da Delegacia Regional de Lagarto, com o apoio da Divisão de Inteligência da Polícia Civil (Dipol), prenderam em flagrante um homem suspeito da prática de roubo no município de Lagarto. A detenção foi divulgada na última quinta-feira, 10.

Segundo informações, a equipe policial foi notificada de que dois roubos de aparelhos celulares haviam acabado de acontecer no Centro da cidade.

Durante o registro das ocorrências, as vítimas descreveram com clareza as características do suspeito e do veículo utilizado por ele durante a ação criminosa, o que possibilitou o início imediato das investigações.

Desta forma, também iniciaram as diligências para a localização do homem, identificado com “Kinho”, o qual foi encontrado em posse de um dos aparelhos subtraídos durante o crime.

Modus Operandi

Durante as investigações, ficou claro para os policiais que todas as quatro vítimas eram mulheres e estavam em ruas pouco movimentadas, fato confirmado e esclarecido pelo suspeito durante interrogatório.

Ao todo, dois aparelhos foram encontrados com o autor, mas dois deles ainda não possuem a origem definida e, por isso, estão sendo averiguados para que seja possível a identificação de outras vítimas.

Toda ação foi coordenada pelo delegado Bruno Alcântara, o qual afirmou que “a Polícia Civil já investigava o indivíduo, que responde a outros três procedimentos por tráfico de drogas, furto e receptação. A prisão do mesmo é de grande importância, já que este se dedica à prática de diversos crimes na cidade de Lagarto”.