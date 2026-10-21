Polícia Civil prende em flagrante suspeito de agredir a própria filha em via pública em Tobias Barreto

A Polícia Civil de Sergipe, por meio do Núcleo de Atendimento à Mulher e Demais Grupos Vulneráveis de Tobias Barreto, prendeu em flagrante um homem de 38 anos, suspeito de agredir fisicamente e injuriar a própria filha, de 19 anos, em via pública. O caso ocorreu na tarde da última terça-feira, 20, na Avenida José Davi, região central do município.

De acordo com as informações apuradas, o suspeito estaria em um estabelecimento comercial consumindo bebida alcoólica quando iniciou as agressões verbais contra a jovem. Em seguida, teria passado às agressões físicas, puxando-a violentamente pela roupa e desferindo golpes que a fizeram cair ao chão.

Pessoas que presenciaram a situação intervieram para conter as agressões e prestar auxílio à vítima até a chegada das forças de segurança.

Após o acionamento, equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil atuaram na ocorrência, realizaram a contenção do suspeito e prestaram acolhimento à jovem. Os envolvidos e as testemunhas foram conduzidos à delegacia para os procedimentos legais.

O homem foi autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal contra a mulher e injúria, no contexto de violência doméstica e familiar. Considerando a gravidade dos fatos e o histórico de violência relatado no procedimento policial, a autoridade policial representou ao Poder Judiciário pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. O suspeito permanece à disposição da Justiça.

Fonte: Polícia Civil