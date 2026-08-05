Polícia Civil prende em flagrante suspeito de feminicídio no interior de SE

A Polícia Civil de Sergipe, por meio da Delegacia de Aquidabã, prendeu em flagrante, na manhã desta quarta-feira, 05, um homem investigado por feminicídio ocorrido no município.

De acordo com as investigações iniciais, o suspeito teria acertado um pagamento para manter relações sexuais com a vítima. Após a recusa da mulher em realizar o ato, os dois iniciaram uma discussão no interior da residência do investigado. Durante o desentendimento, ela foi atingida por golpes de arma branca e morreu no local.

Assim que tomou conhecimento do crime, a equipe da Delegacia de Aquidabã iniciou diligências para localizar o investigado. Durante as apurações, os policiais identificaram que, após o homicídio, ele havia procurado a residência de uma irmã, a quem relatou o ocorrido e pediu ajuda para deixar a cidade.

Com o avanço das diligências, o suspeito foi localizado e preso ainda em Aquidabã, poucas horas após o crime. Ele foi conduzido à delegacia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante e permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da população no combate à criminalidade. Informações que possam contribuir com investigações podem ser repassadas, de forma anônima, por meio do Disque-Denúncia 181.

Fonte: SSP/SE