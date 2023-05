Polícia Civil prende em SE foragido da Justiça do Ceará

Policiais civis da Delegacia de Canindé de São Francisco identificaram e prenderam um homem que estava foragido da Justiça do Ceará. Ele foi detido na Zona Rural de Canindé de São Francisco, na última sexta-feira, 05.

De acordo com as informações policiais, a decisão judicial de prisão preventiva foi expedida contra o suspeito pelo Juízo da comarca do Ceará, em virtude de crime ocorrido no ano de 2009, naquele estado.

A equipe policial iniciou as buscas e localizou o foragido da Justiça. Ele foi preso e encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Fonte: SSP