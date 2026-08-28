Polícia Civil prende em Sergipe investigado por tentativa de feminicídio na Bahia

A Polícia Civil de Sergipe, por meio da Delegacia de Aquidabã, cumpriu, na última quinta-feira, 27, um mandado de prisão contra um homem investigado por tentativa de feminicídio e ameaças de morte. Ele foi localizado em uma fazenda no povoado Flecha, em Japaratuba, após diligências realizadas pela equipe policial.

Segundo a investigação, a tentativa de feminicídio ocorreu no município de Luís Eduardo Magalhães, na Bahia, tendo como vítima a companheira do investigado. Em Sergipe, o homem também passou a ser investigado após a própria filha procurar a Delegacia de Aquidabã e relatar ameaças de morte feitas pelo pai.

Conforme o registro policial, as ameaças estariam relacionadas a uma disputa por um terreno e eram realizadas por meio do WhatsApp. Entre as ameaças relatadas, o homem teria afirmado que atearia fogo na residência da filha.

Diante da situação, a Polícia Civil representou pela adoção de medidas protetivas de urgência, que foram concedidas pelo Poder Judiciário. No decorrer das diligências, os policiais identificaram que o investigado estaria escondido em uma fazenda no povoado Flecha.

Com a localização confirmada, a equipe foi até o imóvel e cumpriu o mandado de prisão. O homem foi conduzido para os procedimentos legais e permanece à disposição da Justiça.

Fonte: SSP/SE