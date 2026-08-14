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Polícia Civil prende em Tobias Barreto foragido da Justiça de Santa Catarina

POLICIA CIVIL

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Regional de Tobias Barreto, prendeu, na tarde da última quinta-feira, 13, um homem que era procurado pela Justiça de Santa Catarina pelo crime de roubo. Ação ocorreu no município de Tobias Barreto.

A prisão foi resultado de um trabalho de investigação e inteligência realizado pela equipe policial, que fez levantamentos para identificar e localizar o paradeiro do foragido no município sergipano.

O crime de roubo foi cometido em 2019, no estado de Santa Catarina. Contra o investigado havia um mandado de prisão definitiva, decorrente de condenação transitada em julgado.

Após o cumprimento do mandado e a realização dos procedimentos legais na unidade policial, o preso foi colocado à disposição do Poder Judiciário.

Fonte: SSP/SE

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