Polícia Civil prende foragido da Justiça e apreende 3,7 kg de cocaína

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Regional de Estância, prendeu em flagrante, na última segunda-feira, 26, um homem que estava foragido da Justiça e apreendeu aproximadamente 3,7 quilos de cocaína no município. A ação ocorreu após denúncias de que ele teria ameaçado a própria companheira com uma arma de fogo no conjunto Galo Assanhado, no último fim de semana.

A partir das informações recebidas, as equipes policiais realizaram diligências e localizaram o homem, que tinha uma pendência judicial por não ter retornado ao sistema prisional, onde cumpria pena por homicídio.

Ao perceber a aproximação dos policiais, o homem tentou fugir pelos fundos da residência, mas foi alcançado e contido pela equipe.

Durante as buscas no imóvel, os policiais encontraram quatro tabletes de cocaína, com peso aproximado de 3,7 quilos, além de duas balanças de precisão e sacos plásticos que, segundo a investigação, seriam utilizados para fracionar e embalar a droga.

Diante do material apreendido, o homem foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia para os procedimentos legais. A operação foi coordenada pelos delegados Paulo Cristiano e Renato Tavares, da Delegacia Regional de Estância.

Após os procedimentos policiais, ele ficou à disposição do Poder Judiciário, devendo retornar ao sistema prisional para dar continuidade ao cumprimento da pena anterior, além de responder pelas novas acusações.

A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da população no combate à criminalidade. Informações sobre crimes podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181, com garantia de sigilo.

Fonte: SSP/SE