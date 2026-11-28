A Polícia Civil, por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), prendeu um homem de 24 anos que possuía dois mandados de prisão em aberto pelos crimes de homicídio e roubo. A ação ocorreu na última sexta-feira, 27, no bairro Guajará, em Nossa Senhora do Socorro, onde também foram apreendidos uma arma de fogo, munições e entorpecentes.

As equipes realizavam levantamentos para cumprir as ordens judiciais quando obtiveram informações de que o homem estaria envolvido com o tráfico de drogas na região e ameaçando pessoas com armas de fogo. A partir das informações, os policiais localizaram o endereço onde ele estava morando e realizaram a abordagem.

Na residência, foram apreendidos uma pistola calibre 9 milímetros com numeração raspada, 33 munições, balanças de precisão, porções de maconha e cocaína, além de dois pés de cannabis sativa.

O homem foi conduzido à sede do DHPP, onde foram cumpridos os dois mandados de prisão, um preventivo e outro temporário. Também foi lavrado o auto de prisão em flagrante pelos materiais encontrados. Durante o interrogatório, ele admitiu a propriedade dos itens apreendidos.

Após os procedimentos policiais, o preso será apresentado em audiência de custódia e permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

Fonte: Polícia Civil