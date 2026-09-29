Polícia Civil prende homem durante Operação Mulher Segura 2

A Polícia Civil de Sergipe prendeu, na última segunda-feira, 28, um homem de 32 anos durante mais uma ação da Operação Mulher Segura 2ª Edição, no município de Malhador.

Contra o homem havia um mandado de prisão expedido pela Comarca de Areia Branca, relacionado a crimes de lesão corporal, injúria e ameaça praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher. A ordem judicial foi expedida após o descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas, entre elas a obrigação de comparecimento periódico em juízo.

Policiais civis mobilizados na operação realizaram diligências nos municípios de Areia Branca e Malhador para localizar o procurado. Após as buscas, ele foi encontrado em Malhador e recebeu voz de prisão.

O homem foi conduzido para a adoção dos procedimentos legais cabíveis e permanece à disposição do Poder Judiciário.

A Operação Mulher Segura 2ª Edição integra as ações da Polícia Civil de Sergipe, voltadas ao enfrentamento da violência contra a mulher, com foco no cumprimento de ordens judiciais e na responsabilização de autores de crimes praticados nesse contexto.

Fonte: SSP/SE