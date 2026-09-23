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Polícia Civil prende homem em flagrante após acidente com vítima fatal em Riachão do Dantas

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A Polícia Civil de Sergipe, por meio da Delegacia Municipal de Riachão do Dantas, prendeu em flagrante na última terça-feira, 22, um homem envolvido em um acidente de trânsito que resultou na morte de uma mulher de 44 anos. O atropelamento ocorreu na segunda-feira, 21, no povoado Volta, zona rural do município.

De acordo com as informações policiais, o homem conduzia uma motocicleta quando se envolveu no atropelamento. As apurações realizadas após o acidente apontaram que o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e apresentava sinais de embriaguez.

Após o acidente, o condutor recebeu atendimento médico na rede de saúde local e foi posteriormente encaminhado ao Hospital Universitário de Lagarto, onde permaneceu em acompanhamento. Após receber atendimento médico, ele foi apresentado à Delegacia Municipal de Riachão do Dantas, onde foi autuado em flagrante.

A prisão ocorreu pelos crimes previstos no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, relacionados ao homicídio culposo na direção de veículo automotor, com agravantes decorrentes da ausência de habilitação e da condução sob influência de álcool.

Após a autuação, o homem foi encaminhado para Aracaju e permanece à disposição do Poder Judiciário, onde será submetido à audiência de custódia.

Fonte: SSP/SE

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