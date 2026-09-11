Polícia Civil prende homem investigado por crime sexual contra adolescente

A Polícia Civil de Sergipe, por meio da Delegacia Especial de Atendimento à Criança e ao Adolescente Vítima (DEACAV), cumpriu, na manhã desta sexta-feira, 11, um mandado de prisão preventiva contra um homem investigado por crime sexual envolvendo uma adolescente no Bairro Olaria, Zona Norte de Aracaju.

A investigação foi iniciada após o registro de uma ocorrência comunicando o envolvimento de uma adolescente em situação de exploração sexual. No decorrer das diligências, a equipe policial identificou elementos que apontaram para a produção e o armazenamento de material de conteúdo sexual envolvendo a vítima.

As investigações também indicaram que o investigado poderia manter outros arquivos relacionados ao caso em dispositivos eletrônicos e serviços de armazenamento digital. Diante dos elementos reunidos, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva e pela realização de busca e apreensão, medidas submetidas à apreciação da Justiça.

O investigado foi encaminhado para os procedimentos legais cabíveis após o cumprimento dos mandados de prisão e de busca e apreensão em sua residência. A investigação permanece em andamento.