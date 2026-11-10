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Polícia Civil prende investigado por estelionato em Simão Dias

POLICIA CIVIL

A Polícia Civil de Sergipe, por meio da 2ª Delegacia Metropolitana de Aracaju (2ª DM), prendeu, na última segunda-feira, 09, um homem de 24 anos investigado pela prática reiterada de estelionato. Ele figura em mais de 20 procedimentos policiais relacionados a golpes registrados em diferentes municípios sergipanos. A prisão preventiva foi cumprida com o apoio da Delegacia de Simão Dias.

As investigações envolvem diferentes vítimas e negociações fraudulentas de veículos, motocicletas, reboques e equipamentos utilizados na construção civil. A partir do cruzamento de informações e de diligências, os policiais identificaram indícios de um possível padrão de atuação do investigado.

Diante dos elementos reunidos e da quantidade de procedimentos relacionados ao caso, a autoridade policial responsável pela 2ª DM representou pela prisão preventiva, que foi decretada pelo Poder Judiciário.

Após a expedição do mandado, as equipes realizaram diligências para localizar o investigado e cumprir a ordem judicial, no município de Simão Dias. Ele permanece à disposição da Justiça.

Fonte: Polícia Civil

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