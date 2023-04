PC prende investigado por estupro de vulnerável em Riachão do Dantas

Policiais civis da Delegacia de Riachão do Dantas cumpriram um mandado de prisão contra um homem investigado por estupro de vulnerável. A ação policial ocorreu na última sexta-feira, 21, mas foi divulgada pelas autoridades na manhã de hoje, 24.

Segundo o delegado Bruno Santana, as investigações identificaram o investigado e também atestaram a prática do crime. Diante disso, as provas foram encaminhadas ao Poder Judiciário, que autorizou a prisão.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.