Polícia Civil prende investigado por furto de gado no interior de SE

Policiais civis da Delegacia de Repressão de Crimes Rurais e Abigeato (DERCRA) prenderam um um investigado envolvido na prática de diversos furtos de gado, caprinos e ovinos, na região de Capela e Japaratuba. A ação policial ocorreu na última terça-feira, 20, no povoado Lagoa da Volta, em Porto da Folha.

Segundo as informações policiais, o investigado é apontado como autor do furto de diversas cabeças de gado em Capela e também tem seu nome ligado a furtos de caprinos e ovinos em Japaratuba.

As investigações foram iniciadas após o furto de 17 cabeças de gado no Povoado Terra Dura, em Capela, em outubro de 2021. Com o avanço da apuração, outros furtos praticados do mesmo modo foram vinculados ao investigado.

O investigado teve sua prisão preventiva decretada pela Vara Criminal de Capela, e foi localizado e preso nesta no Povoado Lagoa da Volta, zona rural do município de Porto da Folha, no Sertão do Estado.

As investigações continuam para identificação e localização dos demais integrantes do grupo criminoso. A Polícia Civil reforça que qualquer informação pode ser direcionada, de maneira anônima e segura, ao número 181, no Disque Denúncia.

Fonte: SSP/SE