Polícia Civil prende investigado por roubo em Simão Dias

A Polícia Civil cumpriu, na manhã desta quinta-feira, 21, um mandado de prisão contra um homem investigado por roubo no povoado Mata do Peru, na zona rural de Simão Dias, região Centro-Sul de Sergipe.

De acordo com as investigações, o crime ocorreu em 2019. Na ocasião, o suspeito abordou a vítima e roubou uma mochila contendo documentos pessoais, aparelho celular e outros pertences.

Após diligências para localizar o investigado, a equipe policial identificou o paradeiro do homem e deu cumprimento à ordem judicial expedida pelo Poder Judiciário.

O investigado foi conduzido à delegacia para adoção das medidas legais cabíveis e permanece à disposição da Justiça.

Fonte: SSP/SE