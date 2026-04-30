Polícia Civil prende investigado por série de golpes em SE

A Polícia Civil de Sergipe, por meio da 2ª Delegacia Metropolitana, com apoio da Divisão de Inteligência (Dipol), cumpriu, nesta quinta-feira, 30, mandado de prisão no âmbito da Operação Ponte de Papel, deflagrada para apurar uma série de golpes praticados em Aracaju. O investigado é suspeito de se apresentar falsamente como engenheiro civil e representante de uma empresa, com o objetivo de obter vantagens indevidas.

De acordo com as investigações, o suspeito utilizava crachás, documentos aparentemente institucionais e até identificação militar supostamente falsa para conferir credibilidade à fraude. Com isso, convencia comerciantes, trabalhadores e prestadores de serviço de que os valores seriam posteriormente quitados pela empresa que dizia representar.

Após usufruir dos serviços ou receber os produtos, o investigado apresentava justificativas como bloqueios bancários ou entraves administrativos e, em seguida, interrompia o contato com as vítimas.

O prejuízo estimado ultrapassa R$ 90 mil, envolvendo ao menos 10 vítimas já identificadas. Entre os casos apurados estão despesas em restaurantes, hospedagem em hotel, contratação de motorista particular, aquisição de aparelhos celulares, encomenda de materiais gráficos e contratação de secretária, além de outros serviços custeados por terceiros.

Com base nos elementos reunidos, a Polícia Civil concluiu pela existência de indícios de autoria e materialidade do crime de estelionato, previsto no artigo 171 do Código Penal, praticado de forma reiterada, além do rompimento de tornozeleira eletrônica. O investigado encontra-se à disposição do Poder Judiciário, aguardando audiência de custódia. As investigações seguem em andamento para identificação de possíveis novas vítimas.

O nome da operação faz referência à narrativa utilizada pelo suspeito para conquistar a confiança das vítimas. Ele alegava estar na capital sergipana para coordenar a construção de uma suposta ponte, história que utilizava como justificativa para conseguir hospedagem, alimentação, contratação de serviços e aquisição de produtos sem efetuar os pagamentos.

A Polícia Civil reforça o compromisso com o combate aos crimes patrimoniais e destaca a importância da colaboração da população. Informações e denúncias podem ser repassadas de forma anônima por meio do Disque-Denúncia 181, com garantia de sigilo.

Fonte: SSP/SE