Polícia Civil prende investigado por violência doméstica durante Operação Mulher Segura 2

A Polícia Civil de Sergipe cumpriu, na última segunda-feira, 14, em Aracaju, um mandado de prisão preventiva contra um homem investigado por reiterados episódios de violência doméstica e familiar contra a mulher. A prisão ocorreu no âmbito da Operação Mulher Segura – 2ª Edição e foi realizada por policiais civis mobilizados na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam).

De acordo com a investigação, havia registros de episódios de violência doméstica envolvendo o investigado, incluindo relatos de agressões físicas e ameaças contra a atual companheira e outras mulheres com quem manteve relacionamentos anteriores.

A prisão preventiva foi decretada pelo Poder Judiciário após representação da Polícia Civil. Conforme consta na decisão judicial, foram considerados elementos que indicariam a possível reiteração das condutas e a necessidade de adoção de uma medida mais rigorosa para resguardar a integridade da vítima. Ainda segundo a decisão, medidas anteriormente adotadas não teriam sido suficientes para interromper o comportamento atribuído ao investigado, diante do risco de novas ocorrências.

Após o cumprimento do mandado, ele foi conduzido para os procedimentos legais e permanece à disposição do Poder Judiciário.

Ainda no âmbito da operação, foram cumpridos outros dois mandados de prisão por violência doméstica, nos dias 9 e 10 de setembro, nos municípios de Rosário do Catete e Neópolis, respectivamente.

A ação integra a Operação Mulher Segura – 2ª Edição, que mobiliza as forças de segurança no enfrentamento à violência contra a mulher, com ações voltadas ao cumprimento de ordens judiciais, responsabilização de investigados e fortalecimento da proteção às vítimas.

Fonte: SSP/SE