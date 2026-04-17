Polícia Civil prende irmãos investigados por homicídio e ocultação de cadáver

Na noite da última quinta-feira, 16, a Polícia Civil, por meio da Delegacia Regional de Estância, prendeu dois irmãos investigados por homicídio qualificado e ocultação de cadáver no povoado Rio Fundo I, zona rural do município. A ação é resultado de investigação iniciada após o desaparecimento da vítima, registrado em novembro de 2024.

As diligências investigativas foram intensificadas após o recebimento de denúncia anônima indicando que o corpo de um morador da região teria sido ocultado em uma cisterna localizada em uma propriedade rural. A partir das informações, equipes policiais realizaram buscas no local e identificaram vestígios ósseos.

Com o apoio do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Científica, foi realizada a retirada do material no interior da cisterna, no dia 19 de fevereiro deste ano, sendo confirmada a presença de ossada humana. Os restos mortais foram encaminhados para exames periciais, que irão confirmar oficialmente a identidade da vítima. Familiares reconheceram as vestes encontradas no local.

Com o avanço das investigações, a Polícia Civil apurou que o crime teria sido praticado pelos dois irmãos, que teriam matado um colega de trabalho e ocultado o corpo no local. Ao final do inquérito, a autoridade policial representou pelas prisões temporárias, que foram deferidas pelo Poder Judiciário.

Os mandados foram cumpridos no próprio povoado Rio Fundo I, onde os investigados foram localizados, presos e confessaram a prática do crime. Eles serão encaminhados para audiência de custódia e permanecerão à disposição da Justiça.

O delegado Paulo Cristiano, responsável pelas investigações, destacou o trabalho desenvolvido pela equipe ao longo da apuração. “Esse resultado evidencia o trabalho investigativo conduzido pela Polícia Civil, desde o levantamento das informações até a localização da ossada e identificação dos investigados, possibilitando o avanço do caso e a responsabilização dos envolvidos”, afirmou.

A Polícia Civil reforça que informações que possam contribuir com investigações podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia 181, com garantia de sigilo.

Fonte: SSP/SE