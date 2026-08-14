Polícia Civil prende no Maranhão dupla investigada por furto de loja em Sergipe

A Polícia Civil divulga nesta sexta-feira, 14, a prisão, no Maranhão, de dois homens suspeitos de furtar lojas em diferentes estados. Entre os casos investigados está o furto de 16 camisas de uma loja de grife localizada em um shopping de Aracaju, ocorrido em agosto de 2025. O prejuízo causado ao estabelecimento foi estimado em R$ 7 mil.

Segundo a apuração, os suspeitos são naturais do Maranhão e de Mato Grosso e teriam histórico de furtos semelhantes em outras regiões do país.

A investigação começou depois que a proprietária da loja percebeu o desaparecimento de várias peças e registrou um boletim de ocorrência. A partir das imagens das câmeras de segurança, os policiais conseguiram identificar os dois homens e entender como o furto foi praticado.

De acordo com a delegada Luciana Pereira, que investiga o caso, um dos suspeitos distraía o vendedor enquanto o outro retirava as roupas e as colocava em uma caixa que, possivelmente, tinha um fundo falso.

Ao todo, 16 camisas foram levadas. Para a delegada, a rapidez da dupla durante a ação chamou a atenção dos investigadores. “Eles têm uma destreza muito grande. O que a gente observou e que mais chamou a atenção é a rapidez com que eles conseguem enganar as pessoas que estão na loja”, afirmou Luciana Pereira.

A partir das imagens, os investigadores também identificaram o veículo usado pelos suspeitos para chegar ao shopping. As diligências mostraram que os dois eram de outros estados e já possuíam histórico criminal. Segundo a delegada, o monitoramento apontou ainda que eles teriam atuado em diferentes estados do país.

“Eles têm um histórico criminal bem vasto, não só nos estados de origem deles, mas também na região Sul do país”, disse.

A Polícia Civil identificou ainda um possível padrão nas ações. Conforme a investigação, a dupla teria como alvo principalmente lojas de grife e produtos com facilidade de revenda. Enquanto um dos homens distraía vendedores ou clientes, o outro aproveitava o momento para retirar as mercadorias.

“Um deles ludibria o vendedor ou outros clientes que estejam nas lojas, e o segundo, que porta a caixa possivelmente com o fundo falso, consegue rapidamente subtrair os objetos”, explicou a delegada.

Com o avanço da investigação, a Polícia Civil solicitou a prisão dos dois suspeitos. Os mandados foram deferidos pela Justiça em outubro de 2025, mas, na época, os investigados estavam em local incerto.

As prisões foram realizadas no Maranhão com apoio das Polícias Civis do Maranhão e do Piauí. A Divisão de inteligência e Planejamento Policial da Polícia Civil de Sergipe (Dipol) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) também contribuíram para o monitoramento e a localização dos suspeitos.

A delegada reforçou a importância de registrar boletins de ocorrência em casos de furto, já que essas informações ajudam a polícia a identificar grupos que atuam em diferentes regiões e a avançar nas investigações. A Polícia Civil também está à disposição da população para receber denúncias e informações que possam contribuir com outros casos, por meio do Disque-Denúncia, pelo telefone 181. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

Fonte: SSP/SE