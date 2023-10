Polícia Civil prende pai suspeito de abuso sexual contra duas filhas

A Polícia Civil divulgou na última segunda-feira, 02, que prendeu um pai investigado por abuso sexual contra duas filhas, ambas menores de 10 anos. O caso aconteceu no município de Laranjeiras, mas o suspeito foi detido em Jeremoabo, na Bahia.

Após informações trazidas pelo Conselho Tutelar de Laranjeiras, 1° Distrito, a Delegacia de Laranjeiras iniciou as investigações sobre o caso. Com a identificação do suspeito, o mandado de prisão preventiva contra o homem foi cumprido na última quinta-feira, 28, no município baiano.

Com o apoio da Coordenadoria de Polícia Civil do Interior (Copci), foi possível prender o suspeito no momento em que ele estava prestes a fugir para o estado de Minas Gerais. Após a detenção, o investigado foi encaminhado para a audiência de custódia junto ao Juízo da Comarca de Jeremoabo e atualmente já se encontra à disposição da Justiça, no Estado de Sergipe.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes contra crianças e adolescentes sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo do(a) denunciante é garantido.

Fonte: SSP/SE