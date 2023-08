Polícia Civil prende suspeito de agredir ex-companheira com cabo de vassoura

Na última terça-feira, 08, policiais civis cumpriram mandado de prisão preventiva contra um homem de 51 anos, suspeito de praticar o crime de lesão corporal e injúria contra sua ex-companheira, no dia 02 de agosto deste ano, em Japaratuba.

Segundo levantamentos, o investigado utilizou um cabo de vassoura para agredir a sua ex-companheira com diversos golpes na cabeça. O delito deixou a vítima com lesões sérias, causando inclusive a perda de parte do seu couro cabeludo.

A partir desses fatos, a Polícia Civil representou ao Poder Judiciário pela sua prisão preventiva, bem como pelas medidas protetivas de urgência, que foram prontamente deferidas.

Na delegacia, o preso foi interrogado, na presença de seu advogado, mas preferiu ficar em silêncio. No momento, ele encontra-se à disposição da Justiça.

A vítima foi encaminhada ao projeto “Reconstruir-se”, do Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE), que objetiva realizar cirurgias reparadoras em mulheres, adolescentes e crianças vítimas de violência.

A Polícia Civil informa que as delegacias especializadas e municipais estão preparadas para fazer todo atendimento e encaminhamento às redes de proteção. Qualquer informação sobre crimes desse tipo deve ser repassada através do Disque-Denúncia, 181, sendo que o sigilo do denunciante é garantido.

Fonte: SSP/SE