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Polícia Civil prende suspeito de furtar grades em Lagarto

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Na última quarta-feira, 22, policiais da Delegacia Regional de Lagarto localizou o suspeito de furtar a grade de uma residência e o portão de uma clínica na cidade de Lagarto.

Segundo informações, o suspeito foi detido no momento em que realizava a venda dos objetos furtados.

Os furtos que ocorreram nas imediações da Avenida Zacarias Júnior, Centro de Lagarto, foram registrados por uma câmera de Segurança.

Durante a ação policial foi possível recuperar uma parte dos itens furtados.

Além dos furtos na Avenida Zacarias Júnior, outro caso também foi registrado no Loteamento Mesquida, em Lagarto. Dessa vez, uma casal foi flagrado furtando as grades de proteção dos registros de água e energia.

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