Polícia Civil prende suspeito de furto de semoventes ocorrido em 2003 no interior de SE

Na última segunda-feira, 28, a Polícia Civil de Sergipe, por meio da Delegacia de Poço Redondo, cumpriu um mandado de prisão preventiva contra um homem investigado por envolvimento em um furto de semoventes ocorrido em 2003, na zona rural do município.

Segundo a investigação, na época, um grupo criminoso teria furtado diversos porcos de uma propriedade rural situada nas proximidades do povoado Santa Rosa do Ermírio. Conforme a apuração, os animais foram transportados em um caminhão até Itabaiana, onde teriam sido comercializados com um suspeito da região.

Ainda de acordo com as investigações, meses depois, alguns integrantes do mesmo grupo teriam participado de outro furto de semoventes, desta vez de ovelhas, em uma propriedade rural localizada nas proximidades do primeiro local. O fato ocorreu em 2024, conforme informações da investigação.

A apuração desse segundo crime contribuiu para a identificação e qualificação de integrantes do grupo, entre eles o homem preso nesta ação policial. Durante as diligências, os policiais também identificaram que o investigado estaria residindo na região Sul do país.

Após aproximadamente cinco meses de diligências, a equipe policial conseguiu localizar o suspeito na residência de familiares, em Itabaiana. O mandado de prisão preventiva foi então cumprido.

Após a prisão, o investigado foi encaminhado para audiência de custódia e permanece à disposição da Justiça.

Fonte: SSP/SE