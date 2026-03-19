Polícia Civil prende suspeito de importunação sexual no interior de SE

Na ultima quarta-feira, 18, a Polícia Civil de Sergipe cumpriu um mandado de prisão contra um homem investigado por importunação sexual no município de Japaratuba. A ação foi realizada por equipes das delegacias de Japaratuba e Pirambu, após diligências que confirmaram o paradeiro do suspeito.

De acordo com as investigações, os fatos ocorreram no início de outubro de 2025, no povoado São José. O homem é suspeito de abordar mulheres em via pública, proferindo expressões de cunho sexual e realizando contatos físicos sem consentimento, o que teria provocado medo e sensação de insegurança na comunidade.

Ainda segundo a apuração policial, o investigado já é alvo de outro procedimento por condutas semelhantes, além de registros por ameaça e desacato, o que reforçou a necessidade da medida.

Após o cumprimento do mandado, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

Fonte: SSP/SE