Polícia Civil prende suspeito de tentativa de feminicídio

A Polícia Civil de Sergipe prendeu, na noite da última sexta-feira, 06, um homem investigado por tentativa de feminicídio contra a ex-companheira. O mandado de prisão preventiva foi cumprido por equipes da Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória, no Conjunto João Alves, em Nossa Senhora do Socorro, região metropolitana de Aracaju.

De acordo com a polícia, o crime foi cometido no município de Nossa Senhora da Glória e gerou grande repercussão na comunidade local. Após a ocorrência, equipes iniciaram diligências para localizar o investigado, que passou a ser considerado foragido.

Durante as investigações, os policiais conseguiram identificar o paradeiro do suspeito e realizaram a prisão na noite de sexta-feira. Após a captura, o homem foi conduzido à Central de Flagrantes, onde foram realizados os procedimentos legais. Ele permanece à disposição da Justiça.

Fonte: Polícia Civil