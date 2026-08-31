Polícia Civil promove devolução de cerca de 700 celulares recuperados na Operação Última Chamada

A Polícia Civil de Sergipe promove, nesta terça-feira, 01, a devolução de cerca de 700 aparelhos celulares recuperados durante a Operação Última Chamada, mobilização coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) para o enfrentamento aos crimes de furto, roubo e receptação de celulares.

A entrega será realizada a partir das 9h, na Academia de Polícia Civil (Acadepol), em Aracaju. As vítimas já podem consultar se seus aparelhos estão entre os recuperados por meio da página celularseguro.pc.se.gov.br, informando nome e CPF.

Para receber o aparelho, é necessário comparecer à Acadepol na data e horário indicados, portando apenas um documento de identificação. Não é necessário apresentar nota fiscal ou outros documentos do celular.

A Polícia Civil preparou os termos de entrega para agilizar o atendimento às vítimas.

Fonte: SSP/SE