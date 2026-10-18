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Polícia Civil promove evento de adoção de animais vítimas de maus-tratos em Lagarto

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A 1ª Divisão da Delegacia Regional de Lagarto, em parceria com a Prefeitura Municipal, realiza na segunda-feira, 19, um evento de adoção de animais vítimas de maus-tratos. A ação acontece das 8h às 12h, na sede da Delegacia Regional de Lagarto, e conta com a participação de autoridades locais.

A iniciativa é aberta à população e busca proporcionar um novo lar aos animais resgatados de situações de maus-tratos, além de incentivar a adoção responsável e ampliar a conscientização sobre a importância da proteção animal. A Polícia Civil convida a comunidade a participar da ação e conhecer os animais disponíveis para adoção.

A ação reforça a importância da participação da sociedade na construção de uma cultura de proteção e bem-estar animal. Quem estiver interessado em adotar ou conhecer a iniciativa pode comparecer à sede da Delegacia Regional de Lagarto durante o período do evento.

Fonte: SSP/SE

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