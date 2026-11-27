A Polícia Civil de Sergipe realizou, nos dias 25 e 26 de novembro, mais duas prisões no âmbito da Operação Mulher Segura, que intensifica as ações de enfrentamento à violência de gênero contra a mulher em todo o estado. As prisões ocorreram nos municípios de Siriri e Nossa Senhora do Socorro, em decorrência de investigações e do cumprimento de mandados judiciais.

Na quarta-feira, 25, um homem foi preso em Siriri, em cumprimento a mandado de prisão decorrente de regressão de regime. A medida está relacionada aos crimes de lesão corporal e descumprimento de medida protetiva de urgência.

Já na quinta-feira, 26, outro homem foi preso no bairro Parque dos Faróis, em Nossa Senhora do Socorro. A prisão ocorreu em cumprimento a mandado judicial pela prática de estupro contra vítima vulnerável, conduta tipificada, à época dos fatos, nos artigos 213, 224 e 226 do Código Penal.

As duas ações são resultado do trabalho investigativo desenvolvido pela Polícia Civil no âmbito da Operação Mulher Segura, estratégia voltada à localização e prisão de pessoas investigadas ou condenadas por crimes relacionados à violência contra a mulher, contribuindo para o cumprimento das decisões judiciais e a proteção das vítimas.

Somente no mês de novembro, cinco prisões já foram realizadas por policiais civis mobilizados na operação. O resultado reforça a atuação da instituição no enfrentamento à violência de gênero e na responsabilização dos autores de crimes dessa natureza.

A Polícia Civil de Sergipe segue intensificando as ações investigativas e operacionais, com o objetivo de fortalecer a rede de proteção às mulheres e garantir o cumprimento das medidas judiciais relacionadas à violência de gênero.

Fonte: Polícia Civil