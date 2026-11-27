A Polícia Civil de Sergipe realiza a terceira fase da operação Celular Seguro, com a devolução de 61 aparelhos celulares às vítimas de furtos e roubos. Ao todo, cerca de 120 dispositivos foram recuperados nesta etapa, que teve um intervalo menor entre a identificação dos aparelhos e a recuperação dos bens.

De acordo com a delegada Luciana Pereira, os celulares devolvidos nesta fase são de ocorrências anteriores ao Pré-Caju e não têm relação com os registros de furtos e roubos durante o evento. O trabalho foi realizado a partir de informações repassadas pelas operadoras de telefonia.

“Esses aparelhos não são do Pré-Caju, esses aparelhos são de um período anterior ao Pré-Caju. Na verdade, recebemos os dados das operadoras, trabalhamos esses dados, confirmamos com quem estavam os aparelhos, intimamos as pessoas, recuperamos os aparelhos e agora estamos fazendo a devolução para as legítimas vítimas”, explicou a delegada.

A Polícia Civil reforça a importância de que as pessoas intimadas para receber os celulares compareçam à Delegacia de Turismo, local onde está sendo realizada a entrega dos dispositivos.

Luciana Pereira também alertou para possíveis golpes envolvendo falsas mensagens de convocação para a retirada dos aparelhos. Segundo ela, as vítimas não precisam clicar em links nem realizar qualquer pagamento para receber o celular.

“Quando você recebe uma mensagem para vir receber o aparelho celular, você não precisa clicar em nada, você não precisa pagar nada. É só confirmar: sim, irei buscar o aparelho celular”, orientou.

A delegada também destacou que as pessoas que estão devolvendo os aparelhos de boa-fé não respondem a procedimentos policiais. A atuação da polícia busca responsabilizar aqueles que adquiriram ou mantiveram os celulares mesmo sabendo da restrição.

“Todo mundo que está vindo de boa-fé devolver o aparelho não está respondendo por procedimento policial. Na verdade, a intenção da polícia é que só responda as pessoas de má-fé, aquelas que sabem que o aparelho tem restrição, compraram de má-fé ou que, sendo intimadas, não compareceram para fazer a devolução”, afirmou.

Orientações para vítimas de furto ou roubo

Durante a entrevista, a delegada Luciana Pereira também reforçou os procedimentos que devem ser adotados por quem teve o celular furtado ou roubado. A primeira orientação é bloquear imediatamente as contas bancárias e a linha telefônica para evitar prejuízos financeiros e o uso indevido dos dados pessoais.

O bloqueio pode ser solicitado por meio da plataforma Celular Seguro. Quem ainda não possui cadastro pode acessar o portal gov.br para realizar os procedimentos.

A delegada faz, porém, um alerta importante: não bloquear o IMEI vinculado ao aparelho, pois isso pode inutilizar o dispositivo e dificultar o trabalho investigativo da polícia.

“Não bloqueia o IMEI do aparelho, porque se você bloquear o IMEI, você torna o aparelho inutilizado e dificulta o trabalho investigativo da polícia”, explicou.

Após os bloqueios, a vítima deve procurar uma delegacia para registrar o boletim de ocorrência e fornecer as informações necessárias para que a investigação seja iniciada.

Novas etapas estão previstas

A Polícia Civil pretende dar continuidade à operação, com novas fases previstas para o próximo ano. O objetivo é ampliar a recuperação de aparelhos celulares furtados ou roubados e garantir que os bens sejam devolvidos aos seus legítimos proprietários.

“Outras etapas ocorrerão, talvez no início ainda do ano que vem, faremos outra etapa. A intenção é conseguir recuperar o máximo possível de aparelhos celulares para que sejam devolvidos às legítimas vítimas”, concluiu a delegada.

A Polícia Civil pede a colaboração da população, tanto das vítimas, para que registrem as ocorrências e forneçam as informações necessárias, quanto das pessoas intimadas, para que compareçam à delegacia e contribuam com a devolução dos aparelhos.

Fonte: Polícia Civil