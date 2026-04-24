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Polícia Civil recaptura adolescente suspeito de homicídio na zona rural de Lagarto

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A Polícia Civil de Sergipe, através da Divisão de Homicídios da Delegacia Regional de Lagarto, cumpriu um mandado de busca e apreensão contra um menor infrator envolvido em um crime análogo a homicídio. O crime ocorreu em janeiro deste ano no Povoado Brasília, em Lagarto.

Segundo informações policiais, na época do ocorrido, o jovem chegou a ser apreendido, mas conseguiu fugir da Unidade Socioeducativa de Internação Provisória (USIP) no mesmo dia em que foi custodiado.

Desde a fuga, a Divisão de Homicídios iniciou um intenso trabalho de inteligência e monitoramento.  Após semanas de investigação, as equipes conseguiram localizar o foragido no bairro Industrial, em Aracaju.

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