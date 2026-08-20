Polícia Civil recupera 14 cabeças de gado furtadas e prende suspeito por receptação

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Capela, recuperou 14 cabeças de gado furtadas de duas propriedades rurais de Aquidabã e prendeu em flagrante um homem de 66 anos suspeito de receptação de animais. A ação ocorreu na última quarta-feira, 19, após diligências que permitiram localizar os rebanhos em uma propriedade rural de Capela.

As investigações tiveram início após a Polícia Civil receber informações sobre o furto de 12 garrotes ocorrido na madrugada do último domingo, 16, nas proximidades do Povoado Oiteiro, em Aquidabã. Um dos animais havia sido localizado anteriormente, abandonado nas proximidades de um lixão, enquanto os outros 11 teriam sido levados para Capela.

Durante as diligências, os policiais reconstruíram o possível trajeto dos animais e chegaram a uma propriedade localizada no Assentamento Santa Clara, na zona rural de Capela. No local, foram encontrados os 11 garrotes.

Além deles, foram localizados na mesma propriedade outras três cabeças de gado — uma vaca leiteira prenha, uma bezerra e um bezerro — furtadas no dia 12 de agosto de outra propriedade rural de Aquidabã. Com isso, os 15 animais semoventes relacionados às duas ocorrências foram recuperados e devolvidos aos proprietários.

Segundo o delegado Antônio Francisco, responsável pela Delegacia de Capela, o homem encontrado com os animais informou que havia adquirido as 14 cabeças de gado de um terceiro, em duas negociações. Ele relatou ter pago R$ 5 mil por três animais e aproximadamente R$ 16,5 mil pelo segundo lote, composto por 11 cabeças.

Ainda conforme o interrogatório, o suspeito não apresentou nota fiscal, Guia de Trânsito Animal (GTA), documento de propriedade ou outro comprovante de origem dos animais. Diante dos elementos reunidos durante a ocorrência, foi lavrado Auto de Prisão em Flagrante pelo crime de receptação de animal, previsto no artigo 180-A do Código Penal.

O investigado foi encaminhado para os procedimentos legais e permanece à disposição do Poder Judiciário. As investigações continuam com o objetivo de identificar os responsáveis pelos furtos e esclarecer a participação de outros envolvidos na negociação dos animais.

A Polícia Civil orienta produtores rurais a verificarem a procedência e a documentação dos animais antes de realizar qualquer negociação. Informações sobre crimes ou movimentações suspeitas podem ser repassadas através do Disque-Denúncia 181, com garantia de sigilo da identidade do denunciante.

Fonte: SSP/SE