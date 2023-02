Polícia Civil recupera celular furtado de clinica em Lagarto

Nesta segunda-feira, 13, policiais da Delegacia de Lagarto recuperaram um celular furtado em uma clínica e identificaram dois suspeitos envolvidos na venda do aparelho.

De acordo com as informações da polícia, o celular havia sido furtado no último sábado, 11, em uma clínica localizada no centro do município. Com as diligências realizadas pela polícia, o celular furtado foi encontrado em posse do frentista de um posto de gasolina. O homem recebeu o aparelho de um dos receptadores para tentar vendê-lo.

Segundo o delegado Bruno Alcântara, as imagens das câmeras de segurança auxiliaram na investigação e o aparelho recuperado foi entregue à vítima.

“Após análise de câmeras de segurança, conseguimos identificar o suposto autor do furto, que ainda não foi localizado, e os receptadores. Também identificamos que o celular foi vendido pelo suspeito na rodoviária de Lagarto”, explica o delegado.

Informações sobre suspeitos e delitos podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia da Polícia Civil, 181. O sigilo é garantido.

Fonte: SSP