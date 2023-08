Polícia Civil recupera em Lagarto motocicleta furtada em festa de Simão Dias

Na última quarta-feira, 02, policiais civis da Delegacia de Simão Dias recuperaram uma motocicleta que havia sido furtada em uma festa que ocorreu no último fim de semana na cidade. O autor do fato foi identificado e se apresentou à delegacia.

De acordo com as informações policiais, em posse de imagens coletadas em câmeras de segurança, a equipe identificou um homem de 38 anos como sendo o autor de um dos furtos. Com a identificação do suspeito, os policiais foram a um endereço em Lagarto, vinculado ao investigado, onde foi encontrada a motocicleta.

O investigado se apresentou para prestar esclarecimentos sobre o fato na delegacia. O veículo já foi devolvido ao proprietário. Informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas podem ser repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo é garantido.

Fonte: SSP/SE