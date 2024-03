Polícia Civil recupera motocicleta furtada em Sergipe

A Polícia Civil, por meio da 5ª Delegacia Metropolitana (5ª DM), recuperou uma motocicleta furtada no conjunto João Alves Filho, em Nossa Senhora do Socorro. Crime e recuperação do veículo aconteceram na última quarta-feira, 20.

Policiais 5ª DM obtiveram informações sobre a localização da motocicleta subtraída e diligenciaram até o endereço indicado. Os policiais adentraram na casa e localizaram o veículo subtraído em um cômodo do imóvel.

Em outro local dentro da residência, os policiais encontraram retrovisores e peças de carenagem da motocicleta, demonstrando assim que os suspeitos já tinham começado a desmanchá-la.

Os suspeitos já foram identificados, mas não estavam no interior da residência no momento da recuperação do veículo.

Na mesma data, a 5ª DM devolveu a motocicleta à vítima.

