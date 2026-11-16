A Polícia Civil de Sergipe, por meio da Delegacia Regional de Tobias Barreto, divulga nesta segunda-feira, 16, a recuperação de R$ 20 mil furtados de um idoso morador do povoado Pilões, no município. O valor havia sido retirado da conta bancária da vítima após o furto de seu cartão de aposentadoria.

O caso começou com o registro do furto do cartão na residência do idoso. Após a subtração, foram realizados saques que totalizaram R$ 20 mil, correspondentes às economias mantidas na conta da vítima.

A partir das diligências, a equipe policial identificou e localizou o homem apontado como responsável pelo crime. Segundo a Polícia Civil, ele confessou a prática durante o interrogatório na delegacia. Com o avanço das investigações, o dinheiro foi localizado e devolvido integralmente ao proprietário.

Após os procedimentos necessários, o valor foi restituído ao idoso. O procedimento policial foi concluído e encaminhado ao Poder Judiciário para as providências cabíveis.

Fonte: Polícia Civil