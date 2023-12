Polícia Civil resgata criança de dois anos de cativeiro

No final da tarde da última quinta-feira, 07, policiais civis da Delegacia Regional de Nossa Senhora das Dores conseguiram resgatar uma criança de apenas dois anos, mantida em cativeiro pelo próprio pai. A criança foi retirada à força da guarda da própria mãe pelo seu ex-companheiro, o foragido Gabriel Santos Pereira, mais conhecido como Gabriel do Brejo.

Gabriel vinha sendo procurado pela polícia desde o último dia 20 de novembro, quando a Justiça expediu mandado de prisão preventiva em seu desfavor. Ele era suspeito de envolvimento com tráfico, associação para o tráfico e homicídio. Os crimes que fundamentaram a decretação de sua prisão foram praticados neste ano na cidade de Capela. Já em Nossa Senhora das Dores, a polícia o investigava por tráfico e porte ilegal de arma de fogo.

Segundo o delegado Wanderson Bastos, evidências apontam que o suspeito teria ficado desconfiado da existência do mandado de prisão e, por causa disso, na última segunda-feira, 4, ele tirou o filhinho da casa de sua companheira, mãe da criança, em Lagarto, trazendo-o para Dores, onde o manteve escondido da família.

Assim, o suspeito pretendia obrigar a companheira a fugir com ele e com o filho para o Mato Grosso. Caso a companheira não aceitasse, o suspeito a mataria, bem como mataria o garotinho e seus familiares, de acordo com o que foi relatado para a polícia.

Assim, no início da tarde desta quinta-feira a mãe da criancinha esteve na Delegacia de Dores, narrando o fato à polícia e indicando onde ela estava. Os policiais foram até o cativeiro, uma vila no fundo do ginásio de esportes de Dores. Após empregarem todas as medidas necessárias à preservação da vida do garotinho, os policiais invadiram o local, resgatando-o.

Nesse momento, o suspeito recebeu voz de prisão, mas reagiu atirando. Consequentemente, os policiais defenderam-se e alvejaram o suspeito, levando-o ao hospital. Mas ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Com o suspeito, a polícia apreendeu um revólver 38 e munições.

A criancinha foi entregue à mãe sem qualquer ferimento. Na delegacia, a companheira do suspeito foi ouvida em depoimento filmado, que será encaminhado ao controle externo do Ministério Público em Nossa Senhora das . das Dores.

Os comparsas do suspeito Gabriel do Brejo continuarão sendo procurados pela polícia. A população poderá colaborar usando o 181 do Disque-Denúncia.

Fonte: SSP/SE