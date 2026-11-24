Nesta terça-feira, 24, a Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Criança e ao Adolescente Vítima (DEACAV), concluiu o inquérito sobre uma denúncia de desaparecimento de um recém-nascido que, segundo o relato apresentado, teria morrido após meses de internação em um hospital de Aracaju. A apuração comprovou que a gravidez, o nascimento e a internação relatados nunca ocorreram, além de identificar a produção de documentos e imagens falsas para dar sustentação à história.

O caso foi registrado em 4 de setembro de 2026. Na comunicação feita à polícia, a mulher afirmou que havia dado à luz em 3 de março deste ano e que a criança, diagnosticada com uma cardiopatia grave, permanecera internada por cerca de seis meses no Hospital Santa Isabel.

Segundo o relato, no dia em que procurou a polícia, uma suposta enfermeira teria informado a morte da criança e enviado uma fotografia de um caixão. A mulher afirmou ainda que, depois disso, não conseguiu mais localizar o bebê.

Diante da gravidade da informação, a Polícia Civil conduziu a investigação em duas frentes: verificar a existência da criança e adotar as providências necessárias à sua localização e proteção, caso fosse confirmada; e apurar a veracidade das informações sobre a gravidez, o nascimento e a internação.

Conforme esclarece o delegado Fábio Santana, as diligências incluíram consultas aos registros hospitalares e de nascimento, além da verificação dos documentos apresentados. “O hospital informou que não havia registro de atendimento ou internação da mulher nem da suposta criança. Também esclareceu que não realiza procedimentos de cirurgia cardíaca complexa, como o mencionado na denúncia”, afirmou.

A análise documental confirmou outras inconsistências. O Cartório do 8º Ofício de Aracaju informou que a certidão de nascimento apresentada era materialmente falsa, com número de matrícula inexistente e quantidade de dígitos incompatível com o padrão nacional. Já o laboratório responsável pelo exame de gravidez confirmou que o resultado do beta-HCG realizado pela mulher, em agosto de 2025, havia sido negativo, diferentemente do documento que ela apresentou à polícia.

A investigação também verificou informações sobre deslocamentos que teriam sido feitos ao hospital. A empresa de transporte por aplicativo 99 informou que não havia registro de viagens da mulher com destino ao Hospital Santa Isabel em 2026, embora ela tivesse relatado ter ido ao local em duas ocasiões.

Com o avanço das diligências, a Polícia Civil cumpriu, em 23 de novembro, um mandado de busca e apreensão e realizou o interrogatório formal da mulher, que passou à condição de investigada. Durante o procedimento, ela confessou ter adulterado o resultado do exame laboratorial por meio do WhatsApp, criado uma certidão de nascimento falsa com auxílio de inteligência artificial e produzido imagens falsas da suposta enfermeira, da criança em ambiente hospitalar e de um caixão.

De acordo com o responsável pela investigação, os elementos reunidos permitiram esclarecer que toda a narrativa sobre o nascimento, a internação e o desaparecimento da criança havia sido fabricada. A apuração identificou, em tese, a prática de crimes relacionados à falsidade documental, ao uso de documento falso e à falsa comunicação de crime.

O delegado Fábio Santana explicou que a investigação apontou, a princípio, a prática de crimes de falsidade de documento particular, falsidade de documento público, uso de documento falso e falsa comunicação de crime. “Nós concluímos pela responsabilização, a princípio. Claro que isso será decidido pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário”, concluiu.

Fonte: Polícia Civil