Polícia conclui inquérito sobre caso de pastores e filho suspeitos de matar mulher

De acordo com as investigações preliminares, depois de matar a vítima, o casal levou o corpo dela para o interior de Alagoas e, com a ajuda do filho, o corpo foi queimado e enterrado em um canavial. Em seguida, os suspeitos fugiram para o município de Riachuelo e depois para São Paulo, onde foram presos temporariamente na cidade de Araçatuba, no fim de fevereiro, junto com o filho. Um mês após foram transferidos para Sergipe.

Em abril, a PC realizou escavações para tentar localizar o corpo. Segundo a Secretaria Segurança Pública, pai e filho apontaram o provável local onde ocultaram o corpo da vítima, mas até o momento não foi localizado.

Fonte: G1 SE