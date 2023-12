Polícia cumpre mandado de prisão contra condenado por estupro de vulnerável

Como resultado da ação conjunta entre a Delegacia Municipal de Poço Redondo e a 9ª Delegacia Metropolitana (9ª DM), foi dado cumprimento ao mandado de prisão definitiva contra um homem condenado pela Justiça em decorrência do crime de estupro de vulnerável. A ação policial ocorreu na última sexta-feira, 15.

De acordo com as informações policiais, após compartilhamento de informações entre as delegacias, os policiais civis deram cumprimento ao mandado de prisão definitiva contra o investigado, de 43 anos.

Ainda conforme as investigações, o preso havia sido condenado pela Vara Criminal de Poço Redondo. Após o cumprimento do mandado de prisão, o investigado já se encontra à disposição do Poder Judiciário para fins de cumprimento de pena.

Fonte: SSP/SE