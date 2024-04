Polícia cumpre mandado de prisão contra mulher investigada por estelionato

Policiais civis do Departamento de Crimes contra o Patrimônio (Depatri), por meio da Delegacia de Defraudações e Combate à Pirataria (DDCP), cumpriram o mandado de prisão preventiva contra uma mulher investigada pela prática de estelionato. A ação policial aconteceu na última segunda-feira, 22, mas se divulgada nesta quarta-feira, 24.

Segundo as apurações policiais, a investigada tinha o hábito de realizar compras, usando plataformas de comércio eletrônico, sem efetuar os devidos pagamentos. Recentemente, no mês de janeiro, ela efetuou uma compra no valor de R$7,2 mil, porém não pagou, mesmo diante de inúmeras cobranças.

Na investigação, observou-se que não se tratava de uma conduta isolada, pois a investigada já havia sido presa por estelionato e praticou outros fatos semelhantes, conforme registros de 31 boletins de ocorrências e cinco inquéritos policiais de estelionato e apropriação indébita.

Diante de tais fatos, foi protocolada representação pela prisão preventiva da suspeita, deferida pelo Poder Judiciário. A investigada já se encontra à disposição do Poder Judiciário.

Fonte: Governo de SE