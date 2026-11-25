A Polícia Civil, por meio da 2ª Delegacia Metropolitana, deflagrou, nesta quarta-feira, 25, a Operação Zero Grau, para apurar a atuação de um grupo envolvido na realização de manobras perigosas em vias públicas de Aracaju. As ações ocorreram nos bairros Coroa do Meio e Aeroporto.

A investigação teve início há aproximadamente três meses, após a repercussão de vídeos que mostravam indivíduos realizando as manobras no Centro da capital. As imagens também chamaram a atenção pelo uso de veículos sem placas e pela ocultação dos rostos dos envolvidos com balaclavas, dificultando a identificação e expondo a riscos as pessoas que circulavam pela região.

Com o avanço das diligências, a Polícia Civil identificou pelo menos três pessoas que atuavam de forma organizada, com divisão de tarefas. Segundo o delegado Gregório Bezerra, além de realizar as manobras não autorizadas, os integrantes gravavam as próprias ações e publicavam os vídeos em redes sociais, acompanhados de conteúdos que exaltavam a prática criminosa.

A investigação também reuniu elementos sobre a reiteração das condutas e o uso de veículos com sinais identificadores adulterados ou sem placas. Diante dos indícios apurados, a Polícia Civil representou ao Poder Judiciário pela expedição de mandados de busca e apreensão e de prisão.

A operação busca responsabilizar os envolvidos por crimes relacionados à realização de manobras perigosas em via pública, à associação criminosa, à adulteração de sinais identificadores de veículos e à apologia ao crime, conforme os elementos reunidos na investigação.

O delegado Gregório Bezerra destacou que a divulgação dos vídeos nas redes sociais fazia parte da dinâmica do grupo e ampliava o alcance de uma prática que representa risco à integridade física da população.

A Polícia Civil divulgará novas informações sobre a Operação Zero Grau à medida que as diligências avançarem. Até o momento, foram cumpridos três mandados de prisão e de busca e apreensão, na zona Sul de Aracaju.