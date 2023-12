Polícia deflagra operação contra investigado por roubo a loja de celulares

Foi deflagrada uma operação para dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão contra um homem investigado pelo roubo a uma loja de celulares em Itabaiana. Durante a ação policial, que ocorreu nesta sexta-feira, 8, em Siriri, dois homens – o investigado e um outro homem – foram localizados, mas entraram em confronto com as equipes policiais.

De acordo com o delegado Matheus Cardillo, a investigação que culminou na operação tem relação com o roubo que ocorreu em outubro no centro de Itabaiana. “A uma loja de aparelhos celulares. No assalto, levaram mais de 30 aparelhos”, explicou.

Com o início das diligências, foi feita uma prisão em flagrante em novembro. “De uma receptadora desse aparelho. Ela é de Nossa Senhora das Dores e, quando conseguimos essa informação, estabelecemos vínculos com possíveis autores do roubo”, acrescentou.

A partir da identificação da relação dos autores do roubo, que seriam de Siriri. “A equipe levantou informações e descobriu que os suspeitos poderiam ainda estar em posse dos celulares, andando armados e envolvidos com o tráfico de drogas”, relatou o delegado.

Diante das novas informações obtidas na apuração policial, a Polícia Civil solicitou os mandados de busca e apreensão. “E demos cumprimento a essa decisão judicial em Siriri contra um dos autores do roubo”, informou Matheus Cardillo.

No local de cumprimento do mandado de prisão, dois homens – o investigado e um parceiro dele – correram armados para o quintal da casa. “Foi solicitado que eles largassem as armas, porém eles atiraram contra as equipes”, complementou o delegado.

Os dois homens ainda tentaram fugir, mas acabaram vindo a óbito. Na operação, foram apreendidos drogas, armas, balaclavas e máscaras utilizadas na prática de roubos.

Participaram da operação, deflagrada nesta sexta-feira, delegacias de Itabaiana e Malhada dos Bois, Comando do Policiamento Militar do Interior (CPMI) e Batalhão de Polícia de Ações Táticas do Interior (BPati).

Fonte: SSP/SE