Polícia deflagra operação contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em Lagarto

Na manhã desta quarta-feira, 17, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Sergipe (Ficco/SE) deflagrou a Operação Callidus, com o objetivo de reprimir a ação de grupo criminoso especializado no tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

Foram cumpridos dois mandados de prisão temporária e cinco mandados de busca e apreensão em Lagarto, Japaratuba, Estância e Arapiraca (AL). Os mandados foram expedidos pelo Juízo da Comarca de Lagarto.

Durante as investigações, foi constatada a atuação de um grupo criminoso responsável pela distribuição de drogas em Lagarto e outras cidades de Sergipe, além da prática do crime de lavagem dos valores obtidos com o tráfico. As investigações prosseguem no sentido de identificar outros envolvidos no esquema criminoso.

Os investigados devem responder pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro cujas penas somadas podem chegar a até 35 anos de prisão.

Além do efetivo das forças que compõem a Ficco/SE, a ação operacional contou com a atuação de equipes do Grupo de Pronta Intervenção da Polícia Federal, do Grupo de Operações com Cães da Polícia Rodoviária Federal e do Grupo de Operações Penitenciárias Especiais da Polícia Penal, do Departamento de Narcóticos da Polícia Civil e do Batalhão de Polícia de Ações Táticas do Interior da Polícia Militar do Estado de Sergipe.

Fonte: SSP/SE