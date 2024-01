Polícia divulga fotos do acusado de estuprar turista

A Polícia Civil divulgou, na última terça-feira, 09, a foto do acusado de estuprar uma turista no último fim de semana no município da Barra dos Coqueiros. Ele jé era investigado pelo mesmo tipo de crime.

Segundo a delegada Jacyara Mendonça, o objetivo da divulgação é ajudar possíveis vítimas, que por ventura não tenham registrado boletim de ocorrência.