Nesta quarta-feira, 26, a Polícia Civil, por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), divulga a imagem de Oseas Pereira Neto, indiciado por tentativa de homicídio ocorrida em 13 de setembro deste ano, no bairro Santa Maria, em Aracaju. O inquérito policial já foi concluído e remetido ao Poder Judiciário, mas a unidade solicita o apoio da população para localizar o investigado e cumprir o mandado de prisão.

De acordo com as apurações, o crime aconteceu por volta das 8h, quando a vítima aguardava em frente à residência de um familiar. Após ser chamada para conversar por algumas pessoas, foi atingida por disparos de arma de fogo efetuados pelo investigado. Mesmo ferida, conseguiu fugir e recebeu socorro de um familiar, que a encaminhou ao hospital.

Durante a investigação, a vítima reconheceu o autor dos disparos. A identificação também foi confirmada por depoimentos de testemunhas que presenciaram a agressão e atribuíram ao investigado a autoria dos tiros. As diligências apontaram que o ataque teria ocorrido após uma discussão entre os envolvidos durante uma festa na madrugada anterior.

A equipe policial realizou buscas no endereço vinculado ao investigado, mas encontrou o imóvel desocupado. Informações obtidas no local indicaram que os moradores haviam se mudado dias após o crime. Desde então, o homem não foi localizado.

Com a conclusão do inquérito, a Polícia Civil formalizou o indiciamento por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e encaminhou os autos à Justiça. Qualquer informação sobre o paradeiro de Oseas Pereira Neto pode ser repassada pelo Disque-Denúncia 181. O sigilo é garantido.

Fonte: SSP/SE