Polícia Civil divulga imagem de suspeito de furtos em loja

A Polícia Civil de Sergipe, por meio da 4ª Delegacia Metropolitana, divulgou nesta quarta-feira, 29, a imagem de um suspeito investigado por dois furtos registrados em um estabelecimento comercial localizado na Avenida José Carlos Silva, no conjunto Orlando Dantas, em Aracaju. A ação tem como objetivo identificar o autor e obter informações que auxiliem no avanço das investigações.

O primeiro caso ocorreu no dia 11 de março. De acordo com o registro, o proprietário do comércio percebeu o furto ao chegar para trabalhar pela manhã. Um homem teria acessado o local pelo portão lateral, entortando a grade de ferro para passar por baixo. Em seguida, conseguiu abrir uma porta de madeira, sem sinais aparentes de arrombamento. Foram subtraídos 15 maiôs, 10 camisas UV, 15 shorts, uma bolsa contendo R$ 49, uma extensão elétrica, um perfume e uma caixa com acessórios. Imagens de câmeras de segurança registraram a ação de um suspeito.

O segundo furto foi registrado no dia 23 de março, no mesmo estabelecimento. Na ocasião, o comunicante informou que, ao chegar ao local, encontrou tanto a loja quanto a fábrica completamente reviradas. Além disso, relatou que o sistema de câmeras de segurança havia sido comprometido, impossibilitando o acesso às imagens.

A Polícia Civil segue com as investigações para identificar e localizar o suspeito. Informações que possam contribuir com o trabalho policial podem ser repassadas, de forma anônima, por meio do Disque-Denúncia 181. O sigilo é garantido.

Fonte: SSP/SE